辽宁「鬼火少年」凌晨戴面具持玩具枪炸街 240警围捕103人｜有片

辽宁鞍山近日发生大规模青少年「飙车炸街」事件。多名青少年深夜驾驶非法改装电单车及私家车，在市府转盘一带进行高速漂移、翘头甩尾等危险动作，部分人更头戴面具、手持玩具冲锋枪探出天窗造势，吸引数百人围观，严重扰乱公共秩序。

连续多日深夜扰民 警员也遭挑衅

据《人民日报》等内地传媒引述鞍山交警消息，该批「鬼火少年」已在鞍山胜利广场等地连续多日进行飙车活动，期间曾对警员竖中指、用强光照射警车等公然挑衅。7月31日凌晨，鞍山市公安局调集240名警力，对胜利广场周边重点路段实施全域封闭管控，展开集中收网行动。

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涉案者全为青少年 部分无牌驾驶

行动中，警方共拘捕103名违法嫌疑人，查扣61辆涉案车辆。经初步调查，涉案人员均为青少年，部分人未取得驾驶执照，车辆大多经非法改装及无牌上路。有附近居民表示，炸街行为已持续多日，噪音巨大且速度极快，大部分参与者均为未成年人士。

当地交警部门表示，将持续保持高压态势，对飙车炸街行为「露头就打」，并联合相关部门打击非法改装源头。

