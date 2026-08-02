山西五台山｜雷劈树5游客触电昏迷 幸存者：醒来像睡了一觉

在户外行山遭遇雷暴，随时引发致命危机。据内媒《新京报》及《大河报》报道，山西知名佛教圣地及景区五台山，于上周五（7月31日）发生一宗惊险的雷击意外。网上流传有行山客在徒步时疑遭雷劈倒地，甚至传出有人「心跳骤停」。涉事幸存游客其后公开发声澄清，当时一行人正停下穿着雨衣，雷电毫无征兆袭来导致全部人触电倒地，有人甚至昏迷达20分钟，直言「醒来像睡了一场觉」，并非网传在树下玩手机致死。

惊雷突袭全身过电僵硬发麻

当事人安先生（化姓）透露，当日他与4名同伴在五台山南台徒步，期间雨势渐大且周围无处躲雨，一行人遂停下准备穿上雨衣。岂料一道惊雷突然劈下，五人瞬间触电倒地。

景区公告。

山西五台山打雷后，网传有游客被闪电击中倒地。

山西五台山天气恶劣。

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安先生忆述，他当时全程意识清醒，但触电瞬间眼前一片发白，身体有强烈「过电感」，随后四肢麻痹僵硬无法动弹，其余同伴则出现10至20分钟不等的短暂昏迷。他强调，当时所有人都在换雨衣，网传「在树下玩手机」的说法完全不实。

官方：雷击树木无伤亡

忻州官方人士及五台山景区管委会昨日（8月1日）证实，当天雷电确实击中了游客旁边的树木，导致3名途经的行山客受惊倒地，经送院检查后均无生命危险，亦无人员伤亡。

由于当地已进入主汛期，气象部门预测近日将有大范围降雨及强对流天气。为保障游客生命安全，五台山景区已发布专项管控公告，宣布由7月31日至8月7日期间，全面禁止台顶区域的徒步穿越活动。