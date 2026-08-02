神舟二十三号｜黎家盈见证「太空水稻」结穗 创全球首次在轨两代培育纪录｜有片

中国太空站（天宫）内培育的「太空水稻」实验迎来历史性突破。据中国载人航天工程办公室发布的最新《天宫TV》画面，神舟二十三号乘组航天员近日已正式对在轨生长的水稻进行采样工作。这项名为「空间水稻多代遗传稳定性与环境适应性调控的分子机理研究」的实验，旨在完成全球首次太空水稻「连续两代培育」，为未来深空探测的原位粮食生产奠定基石，而香港首位载荷专家黎家盈早前亦有参与记录这项航天壮举。

微波炉大小的「太空农田」

本次实验使用的「太空农田」，实际上是一个体积仅相当于微波炉大小的生命生态实验模块。实验特别设计了对照组：一类是从未上过太空的「纯新手」种子，另一类则是2022年在空间站收获、并在地面繁育了三代的「太空世家」后代。

实验同时设有种子播种（有性繁殖）与再生稻模式（无性繁殖）两组对照。在水稻生长期间，港产载荷专家黎家盈曾亲自掌镜拍摄水稻在微重力下结穗的情况，细心记录太空中的「这一抹绿色」。

冻存负80度将带回地面分析

最新画面显示，神舟二十三号航天员正细致地采集稻穗和种子，部分样品随后被放入零下80℃的超低温设备中冻存，待后续随返回舱带回地面，由科学家进行表型和分子层面的综合分析。

中国科学院分子植物科学卓越创新中心研究员郑慧琼指出，这项实验是全球首次在轨道上连续培养两代水稻，对于解析长期空间微重力环境对植物遗传稳定性的影响，具有无可估量的科研价值。