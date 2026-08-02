AI学位分数线狂飙 藏就业隐忧专家吁高考生慎选

人工智能（AI）浪潮席卷全国，带动内地高校AI相关专业报考热度持续飙升。今年高考招录数据显示，部分院校AI专业最低排位大幅攀升逾两万位，连民办高校的AI专业亦备受考生追捧。有内媒呼吁考生理性报考，并建议教育部门严格把关相关办学质素。

据内地高等教育数据监测平台「高绩」数据显示，2020年至2024年人工智能是内地高校新增数量最多的专业，累计新增超过400个专业点。截至今年4月，内地已有逾90间高校成立人工智能学院，亦涵盖东莞城市学院、广州华商学院等多间民办院校。

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仅55%毕业生从事对口工作

今年高考录取结果，亦印证AI专业升温趋势。北京工业大学人工智能（实验班）去年分数线为646分，对应排位12990名，今年分数线上调至652分，排位大幅前移1510名。广东江门的五邑大学以人工智能专业为核心的专业组，今年最低录取排位较去年提升超过两万位。

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即使是民办本科，报考热度亦不容小觑，广州软件学院的AI专业最低投档分达477分，较物理类本科线高52分。

多名高校招生负责人向《中国新闻网》坦言，大批考生直奔AI专业而来。香港科技大学（广州）招生人员称，AI是该校王牌专业，近年有过半学生都想咨询。河南科技学院人工智能学院院长蔡磊亦指，今年该校AI专业招生咨询量同比增长超55%。有网友感慨：「无论是头部名校，还是普通本科院校，只要开了AI专业的，（分数线）全都在涨。」

不过报考热潮之下，暗藏就业隐忧。高校教学数据分析平台「麦可思研究」显示，2024届AI专业本科毕业生中，仅有55%从事对口工作，该比例明显低于全国本科平均水准的73%。

内媒《都市快报》引述教育业内人士建议称，考生需冷静思考，谨慎选择，「有些普通院校开设AI专业只是蹭热点，学科实力不强，课程内容空泛，很难培养出有竞争力的毕业生」。「九派新闻」亦坦言，市场规律往往有滞后性，当大量低水准重复建设的专业源源不断地输送同质化毕业生时，「人才缺口」极可能瞬间转变为「结构性失业」。