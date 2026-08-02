驻京观察：中国「新新三样」强势崛起

继电动汽车、锂电池、光伏产品「新三样」打开全球市场，中国「新新三样」——人工智能、机械人、创新药亦强势崛起，成为外贸增长新引擎。

全球模型聚合平台OpenRouter最新数据显示，7月度大语言模型调用量排行榜前6位，悉数由中国自研开源大模型包揽，依次为小米MiMo-V2.5、DeepSeek V4 Flash、腾讯HY3、MiniMax M3、智谱GLM-5.2以及DeepSeek V4Pro；第三周中国大模型调用量突破36.11万亿词元，按周增幅逾3成，连续12周排行全球第一。

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今年上半年，中国工业机械人出口额达62.9亿元人民币，销往141个国家及地区，手术机械人出口更大增3.3倍；同期，创新药海外授权交易潜在总金额高达1100亿美元……

回望中国外贸发展历程，早年发端于劳动密集型产业，依靠服装、家具、家电「老三样」赚取微薄加工利润；得益于完整产业链优势，「新三样」其后抢占全球绿能赛道，新能源汽车产销量蝉联全球榜首，动力电池材料、电芯、回收全链条自主可控，光伏产业链全球占比逾8成。纵使面对海外碳税、各类贸易壁垒，上半年电动汽车出口仍劲升68.7%，锂电池、风电设备出口增速亦均超35%。

至于「新新三样」兴起，官媒评论指出，中国外贸正由「产品出海」迈向「创新出海」，原创技术与智能系统及解决方案同样「全球圈粉」。

北京大学国民经济研究中心主任苏剑向笔者分析，这是中国产业结构调整的阶段性表现之一。尽管外部风险增加，2026年上半年出口额同比增长17.6%，较2025年同期上涨11.8个百分点，增速明显提速。出口结构亦持续优化，服装、箱包等相对低端消费品出口连续两年录得按年下跌；高新技术产品、汽车、集成电路等高技术含量产品出口则保持高速增长。

不过，苏剑亦提醒，外贸出口不确定性仍不容忽视。全球地缘冲突升温，资源与航运风险持续积累；国际科技与贸易竞争加剧，海外随时可能加设壁垒、推动技术围堵，全球产业链割裂风险犹存。

杨浚源