伊波拉疫情｜中国第三批医疗专家组抵刚果 作监测救治支援

中国第三批伊波拉抗疫医疗专家组当地时间1日顺利抵达刚果民主共和国（又称民主刚果）首都金沙萨，协助当地抗击伊波拉疫情。

第三批专家来自卫健委疾控等机构

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中国第3批专家援助民主刚果抗疫。新华网

中国第3批专家援助民主刚果抗疫。新华网

刚果民主共和国卫生部代表特别前往机场迎接。卫生部代表表示，当地伊波拉疫情防控形势依然严峻，防控工作面临较大压力；中方专家组的到来，将为当地在疫情监测、病例救治及实验室检测等范畴提供有力支持，刚方愿同中方进一步加强协作，共同提升疫情应对能力。

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第三批专家组领队杨晓晨指出，专家组将在前两批的工作基础上，结合当前疫情防控的实际需求，持续深入开展技术援助，并同当地卫生部门及相关国际合作伙伴深化交流协作，为早日结束今次伊波拉疫情作出中国贡献。

据了解，中国第三批专家组成员来自国家卫生健康委、海关总署、浙江大学医学院附属第一医院及中国疾控中心等机构，专业领域涵盖流行病学、卫生检疫、临床救治与病原实验室检测等，均具备丰富的防疫抗疫实战经验。