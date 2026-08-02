AI炼金？利用AI规划方案自学炼金术 「横财男」被拘

湖北黄石一名男子李某近日借助AI规划方案自学「炼金秘术」，在出租屋内违规使用危险化学品提炼黄金。刺激性气味四处弥漫引致邻居报警，该男子现已遭警方行政拘留。

刺激性气味四散 邻居报警

李某向警方交代，他平时从事勘测类工作，日常刷手机短视频时，对各类炼金教程非常感兴趣，产生了自学技术、提炼黄金赚钱的想法。在通过视频教程了解原理后，李某借助AI助手梳理出一套自认可靠的流程，包括原材料采购清单、作业步骤、采样点位、操作节奏，甚至还用AI规划了野外取水检测提炼的全套方案。

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为就近取材，李某在黄石大冶市金山店镇租屋居住，多次骑摩托车往返AI指引的地点，收集含有矿物质的废水作为炼金原料，并网购了多种酸性溶剂，高危化学试剂及一整套专业炼金实验器材。李某将出租屋改造成简易作坊，架起高压炉，摆满化学药品试剂。屋内冒出的大量烟雾和阵阵刺鼻气味，引来邻居报警。

依据《治安管理处罚法》，违反国家规定使用处置毒害性、腐蚀性、危险物质的可处10日以上15日以下拘留，情节较轻的处5日以上10日以下拘留。警方依法将李某行政拘留。