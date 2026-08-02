Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

AI炼金？利用AI规划方案自学炼金术 「横财男」被拘

即时中国
更新时间：08:58 2026-08-02 HKT
发布时间：08:57 2026-08-02 HKT

湖北黄石一名男子李某近日借助AI规划方案自学「炼金秘术」，在出租屋内违规使用危险化学品提炼黄金。刺激性气味四处弥漫引致邻居报警，该男子现已遭警方行政拘留。

刺激性气味四散 邻居报警

李某向警方交代，他平时从事勘测类工作，日常刷手机短视频时，对各类炼金教程非常感兴趣，产生了自学技术、提炼黄金赚钱的想法。在通过视频教程了解原理后，李某借助AI助手梳理出一套自认可靠的流程，包括原材料采购清单、作业步骤、采样点位、操作节奏，甚至还用AI规划了野外取水检测提炼的全套方案。

相关新闻：AI仿声 | 日本拟立法保障「声音」 AI「盗声」属侵权

为就近取材，李某在黄石大冶市金山店镇租屋居住，多次骑摩托车往返AI指引的地点，收集含有矿物质的废水作为炼金原料，并网购了多种酸性溶剂，高危化学试剂及一整套专业炼金实验器材。李某将出租屋改造成简易作坊，架起高压炉，摆满化学药品试剂。屋内冒出的大量烟雾和阵阵刺鼻气味，引来邻居报警。

依据《治安管理处罚法》，违反国家规定使用处置毒害性、腐蚀性、危险物质的可处10日以上15日以下拘留，情节较轻的处5日以上10日以下拘留。警方依法将李某行政拘留。

最Hit
86岁刘诗昆2岁囝囝首登国际舞台 无惧战火举家赴俄萌爆合奏 一对仔女遗传神基因
86岁刘诗昆2岁囝囝首登国际舞台 无惧战火举家赴俄萌爆合奏 一对仔女遗传神基因
影视圈
13小时前
奇案解密︱山东四匪垂涎新娘美色 入室凌辱8小时下毒手灭门
奇案解密︱山东四匪垂涎新娘美色 入室凌辱8小时下毒手灭门
奇闻趣事
3小时前
日本象印教正确清洗保温杯！4步防止滋生茶垢/霉菌 做错随时破坏瓶身 建议咁做除顽垢…
日本象印教正确清洗保温杯！4步防止滋生茶垢/霉菌 做错随时破坏瓶身 建议咁做除顽垢…
饮食
23小时前
梁咏琪「学霸」女儿祈淑菲精通三文四语 身高到达爸爸耳边拥一双长腿 GiGi不反对囡囡入行
梁咏琪「学霸」女儿祈淑菲精通三文四语 身高到达爸爸耳边拥一双长腿 GiGi不反对囡囡入行
影视圈
11小时前
六合彩︱头奖800万搅珠结果出炉 即刻入嚟对冧巴！
社会
13小时前
游日香港家族众生相？港人细数5大常见经典特征 爸爸必做1动作 网民爆笑：好有画面
游日香港家族众生相？港人列5大常见特征 爸爸必做1动作 网民爆笑：好有画面
生活百科
22小时前
大妈杏花邨站外求面包医肚 收合桃包后变脸勉强回应「4个字」 好心人即场霸气收回 网民：要银包唔系面包｜Juicy叮
大妈杏花邨站外求面包医肚 收合桃包后变脸勉强回应「4个字」 好心人即场霸气收回 网民：要银包唔系面包｜Juicy叮
时事热话
18小时前
卫诗雅嘴缝50针后首发声报平安 老公周祉安还原受伤经过揭恐怖伤势：血管及肌肉属全层撕裂伤
卫诗雅嘴缝50针后首发声报平安 老公周祉安还原受伤经过揭恐怖伤势：血管及肌肉属全层撕裂伤
影视圈
17小时前
移英港人回流香港8星期 感慨过去几年浪费人生 自爆14日神速安顿实录：终于似返个人｜Juicy叮
移英港人回流香港8星期 感慨过去几年浪费人生 自爆14日神速安顿实录：终于似返个人｜Juicy叮
时事热话
2026-07-31 11:23 HKT
AEON旗下$12店年内执4间！8月起下调价格救市 网民叹：香港租金太贵
AEON旗下$12店年内执4间！8月起下调价格救市 网民叹：香港租金太贵
生活百科
23小时前