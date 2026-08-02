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仰拍视角对准美羊羊裙底 喜羊羊官微否认「擦边」

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更新时间：08:48 2026-08-02 HKT
发布时间：08:46 2026-08-02 HKT

知名国漫《喜羊羊与灰太狼之破界山海诀》日前上线，角色之一的美羊羊身穿短裙、捂住裙摆，以及自下而上仰拍视角对准裙底等多个镜头，引发「擦边」质疑。喜羊羊与灰太狼官方微博昨日回应，相关动作和镜头设计初衷，不存在主观刻意设置不当指向或引发观众不适联想的意图，将在后续创作中更加审慎处理角色动作与镜头表达。

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危急时刻不避险先捂裙摆

中新网报道，在观众印象中，美羊羊一身白色绒毛，别着蝴蝶结、围着粉围巾的形象天真活泼，她善良可爱、心灵手巧，是青青草原上人气颇高的一只小羊。而在新一季动画中，身穿粉嫩连衣短裙的美羊羊，在高空坠落、激烈交战等生死一线的危急时刻，第一反应不是防御避险，而是露出羞涩表情，抬手捂住裙摆。不仅如此，剧集还多次使用自下而上的仰拍视角对准裙底，甚至出现了沸羊羊操控的金币从美羊羊裙下穿行，并给到特写的动作设计。

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有观众认为，这一设计严重违背人物行为逻辑，如果仅为规避走光，有大量自然的方案可选，没必要反复设计捂裙动作、搭配具有指向性的仰拍镜头。也有人认为，捂裙子合乎美羊羊人物性格，动作也是面向低龄受众展现自我保护的行为。

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