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传敦煌90万年薪聘外籍主播 网民热议下古爱华放弃就职

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更新时间：08:31 2026-08-02 HKT
发布时间：08:31 2026-08-02 HKT

甘肃敦煌融媒体中心近日拟聘用美国籍耶鲁大学毕业生古爱华作为外籍主播，引发外界关注，有网友对其本人及年薪待遇提出质疑。官方消息昨指，古爱华已放弃聘任资格，网传90万元（人民币，下同）并非年薪，实际年薪税前约33万元。

内媒此前报道，24岁美国人古爱华今年4月到敦煌，成为敦煌文化国际传播中心实习主播。敦煌市融媒体中心发布的拟聘用人员公示显示，引进人才工资待遇为年薪制，符合一档人才要求的每年发放30万元，外加分8年发放的生活补助30万元，此外还有购房补助30万元、配偶安置、子女入学等待遇。外籍主播按一档人才标准执行。

敦煌传出拟以年薪90万聘用美国籍主播古爱华，引发网友质疑。
敦煌传出拟以年薪90万聘用美国籍主播古爱华，引发网友质疑。
美籍主播古爱华。
美籍主播古爱华。

官方消息：实际年薪税前约33万

有网民质疑称，以「年薪90万」聘请外籍人士，薪酬过高，且占用本地人就业资源，「90万都可以招10个当地人了」，「敦煌市长也差不多是一年20万」。亦有网民发现，古爱华曾在美企研究所台湾研究部实习，称其是「秘密间谍」。

央视新闻引述敦煌市相关部门消息指，古爱华已放弃聘任资格。针对网民关注的薪酬待遇问题，网传「90万元」并非年薪，其工资每年税前约30万元，聘期内年度考核及格后发放生活补助3万元；聘满3年且在本地购房，一次性给予购房补助30万元，实际年薪约为税前33万元。针对招聘合规性等问题，当地已成立调查组开展全面核查，将依规追责。

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