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新冠感染率续升破20% 南方省份患者显著较北方多

即时中国
更新时间：16:16 2026-08-01 HKT
发布时间：16:16 2026-08-01 HKT

中国疾控中心（中疾控）最新呼吸道传染病数据显示，过去一周新型冠状病毒感染率继续呈上升趋势，检测阳性率超过20%，较第二位流感的14.5%高。

周期性波动未发现变异株

中疾控7月30日于官网发布《全国急性呼吸道传染病哨点监测情况（2026年第30周）》，数据显示在7月20日—7月26日，新型冠状病毒检测阳性率呈上升趋势，阳性率首次超过20%，阳性率环比前一周提升了4个百分点，成为呼吸道传染病检测阳率首位。

南方省份检测阳性率显著高于北方省份。患者以0—4岁，15—59岁和60岁以上人群中居首。

检测阳率第二位是流感病毒，占14.5%，较前一周高2.1个百分点。

中疾控指，此次新冠疫情上升仍属周期性波动，强度与前两年相当。疾病严重程度未发生变化，未发现重大公共卫生风险的变异株。

 

 
 
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