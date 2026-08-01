小三办假结婚证培育试管胚胎 出轨夫申请离婚阻癌妻追杀「骨肉」

江苏无锡一名罹患肺癌的朱姓女子，于养病期间发现丈夫与第三者伪造结婚证书，并在当地医院成功培育冷冻胚胎。她前往涉事医院要求销毁胚胎，却遭院方拒绝。朱女士愤而将丈夫、第三者及涉事医院告上法院，要求处理胚胎、赔偿精神损害抚慰金，以及让第三者公开道歉。

相关新闻：试管婴儿 | 南京医院被爆月接40宗黑市生意 「精哥」学历身高长相任拣

综合内媒报道，朱女士于2019年确诊肺癌，先后经历四次手术。朱女士在休养期间发现，丈夫与一名1994年出生的女子伪造结婚证书，于复旦大学附属中山医院登记并进行试管婴儿疗程，期间丈夫甚至在家公然服用备孕药物，最终成功培育冷冻胚胎。

据朱女士推测，若事件未被揭发，第三者的预产期可能在朱女士夫妻女儿今年高考前后。

医院以基因来源为由拒销毁胚胎

东窗事发后，朱女士透露，该名经营茶社的第三者态度嚣张，曾于上海一间酒店当面拍摄挑衅她，「正面刚我，朝著我拍照」，至今未曾致歉。

根据内地法例，只准合法登记夫妻进行试管婴儿疗程。朱女士向医院出示官方核发的结婚证，要求医院核验并销毁胚胎，院方却表示无法核实文件，还指朱女士未有参与提供遗传物质，无权单方面申请销毁。医院更提出，若朱女士真的与丈夫离婚，男方与第三者正式结婚即可使用该冷冻胚胎。

朱女士愤而在丈夫、第三者及复旦大学附属中山医院一并起诉至法院，要求包括：医院方面赔偿精神损害抚慰金10万元，由丈夫、第三者承担连带责任、第三者公开赔礼道歉及丈夫承担诉讼费用等。

与此同时，朱女士亦向上海市卫健委反映。卫健委却答复称院方按规定查验了身份证和结婚证，无证据表明中山医院存在违法违规行为，目前医院已经停止相关服务，胚胎由院方封存；关于销毁胚胎的请求，卫健委无相应职责，建议通过司法途径主张权利。

7月30日，朱女士在步入法庭的前一分钟，突然接获丈夫以「感情不和」为由发出的离婚诉讼传票，并提出不公开审理申请。朱女士认为，丈夫意图十分明显，希望透过离婚后与第三者正式登记结婚，从而令以假证培育的胚胎得以合法移植。

坚持不销毁不离婚

据悉，朱女士的丈夫与第三者曾因伪造证件已被行政拘留5日。朱女士表明，「胚胎不销毁，绝不离婚」是她的底线，并要求第三者公开道歉。同时，坚决拒绝丈夫提出按月分期支付财产的分割方案。

根据内地《民法典》第一千七十一条，非婚生子女享有与婚生子女同等权利，任何组织或个人不得加以危害和歧视。而《民法典》第一千一百二十七条则在界定法定继承人范围时，明确指出「子女」包括「婚生子女、非婚生子女、养子女和有扶养关系的继子女」。