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湖北宝妈公共网球场上锁自用 网民愿出钱施毒招还击

即时中国
更新时间：07:30 2026-08-02 HKT
发布时间：07:30 2026-08-02 HKT

湖北有免费的公共网球场，遭多名自私宝妈占领，在场内加锁禁止外人使用，方便「自己人」接受私人网球训练。网民对事件表示愤怒，有人献出奇招，建议从外将网球场锁死，让自私宝妈们不能离开，甚至表明愿意支付买锁的金钱。

占领场地供孩子私教

湖北襄阳网民「脑袋空空选手（下称选手）」7月31日发片，称日前到襄阳西湾公园的公共网球场打网球，抵达时却发现免费开放的场地，被一群宝妈及其子女上锁占领。


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「选手」指，该群宝妈将网球场的铁门拉上，在场内用锁头扣着，禁止其他人进入使用设施，场内有宝妈轮流看门口，只给她们认识的人开门放行。

投诉人指，该群自私宝妈每日清早便会派人霸场，供私人教练教授她们孩子网球，免费开放的公众设沦为她们的私人场地。

网民纷教从外锁上辧法

即使场地管理员多次沟通劝导，这群自私宝妈仍拒绝拆走锁具，令其他民众无法享用相关设施。

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短片在网上引起极大回响，网民纷纷献计，「破解的方法就是你也从外面上一个锁就ok了」、「无法解决问题就扩大问题，你也挂个锁」、「千万不要往锁眼里滴502」、「一把锁才多少钱，多买几把，锁上就把钥匙丢了」、「谁还买不起一把锁吗，他锁里面你锁外面」、「兄弟，你去买锁，外面锁上，钱我出」。

不过，有网民提醒，从外将自私宝妈们锁在网球场内，可能涉及非法禁锢，建议先报警处理。

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