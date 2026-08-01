杭州男晒豪车百万「存款」 电商遭假富二代借走11万人仔不还

浙江杭州日前发生一宗涉嫌伪冒「富二代」的诈骗案，当地一名从事电商生意的金姓男子，经聚会认识一名自称是大企业东主独生子的羊姓男子，对方展示法拉利、林宝坚尼等豪车及179万元人民币（下同）银行「余额」后，屡以家庭纠纷及支付分手费等理由，先后借走11.6万元（约13.5万港元）拖欠不还。受害者事后发现对方身分完全虚构，且被列为失信被执行人，正收集证据向警方求助。

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社交平台频发炫富动态

内媒《红星新闻》报道，金先生约一个多月前在一个跑车会聚会上认识羊姓男子（下称羊某），对方声称自己是金华磐安一间家注册资本逾千万元企业老板的独生子，并向金先生展示停泊于屋苑的法拉利、林宝坚尼等多辆豪车；在加上对方微信后，其社交平台亦频繁发布参加高档酒会及提新车的动态。金先生查阅企业资料，见老板姓氏一致，对其「富二代」身分深信不疑。

受害者金先生。微博@红星新闻

羊某展示的豪车。微博@红星新闻

羊某与金先生的微信聊天记录。微博@红星新闻

羊某被法院列为失信执行人。微博@红星新闻

惟认识不久后，羊某开始以不同借口向金先生借钱。首笔4万元（约4.6万港元）以「与女友结婚遭家人反对致银行卡被冻结」为由借出，其后羊某再以「分手旅行」、「支付分手费」及「与父亲达成对赌协议以收回坏帐」等名义多次借款，累计借走11.6万元；期间羊某出示银行户口余额达179万元（约208万港元）的短讯，让金先生减轻疑虑。

约定还款期届满后，羊某却屡次以「未与家人和解」、「出差」等借口推托，始终未有还款。面对金先生电话质疑豪车归属，羊某未有正面回应，仅称将于8月2日还款，而屋苑内的豪车更全部消失。

金先生怀疑受骗，遂辗转联络上该间金华企业的实际控制人羊老板，对方即时否认羊某为其儿子，并透露二人来自同一乡镇，羊某父母仅为普通雇员，更指对方两年前就曾冒充其儿子诈骗。此外，金先生委托律师查询发现，羊男及其家人曾多次被法院列为失信被执行人。

金先生表示，目前羊某仅归还1万元（约1.2万港元），正进一步收集证据，准备向警方报案处理。

