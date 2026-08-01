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中国邮政︱广东快递员不满送货上门 包裹写侮辱字句

即时中国
更新时间：13:09 2026-08-01 HKT
发布时间：13:09 2026-08-01 HKT

近日，广东一名女子发现其送货上门的包裹外箱被写上「要不要送到你床上」等侮辱性字句，随即向涉事的中国邮政投诉，并于社交平台发文抱怨。邮政管理部门周五（31日）指，事件源于分拣快递员的不满情绪，将对相关网点及职员作出行政处罚，并进行全面整改。

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据内地邮政部门核查，事件发生于上月27日，当时涉事包裹正位于中国邮政华南地区某营业部，并分配予周姓快递员（下称周某）负责。周某在分类时看到快递单上的备注内容后心生不满，随即在包裹的外箱写上侮辱性文字，之后再由另一名王姓员工（下称王某）于晚上8时送到收件人门口。此外，王某于同日在未经用户同意下，擅自将另一件快递投递至代收点代为签收。

涉事包裹。微博@南方日报
涉事包裹。微博@南方日报

收件人事后两度向中国邮政发起投诉，涉事营业点接获投诉后，于28日将快递取回并重新安排上门派递，同时主动联络收件人沟通致歉。据《南方都市报》报道，当事人已接受道歉。

涉事网点遭立案调查

邮政管理部门回应指，目前当局已对涉事网点立案调查，并将依据《快递市场管理办法》相关规定作出行政处罚、督促企业落实全面整改。同时，要求全省快递企业强化从业人员职业道德及业务技能培训，确保服务质量符合行业标准。

事件引来不少网民讨论，「本来快递就是送货上门的，现在要送货上门还得求著」、「以前都可以送货上门，现在全部放驿站或快递柜， 其实就是快递公司压价，把矛盾转移给顾客和快递员」、「太没底线，把消费者合理诉求当成找茬，把本职工作当成施舍」。
 

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