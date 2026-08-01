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四川红旗大桥崩塌损失¥2772万 未依规勘察地质7人被立案28人需问责

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更新时间：10:05 2026-08-01 HKT
发布时间：10:05 2026-08-01 HKT

四川阿坝州马尔康市红旗大桥启用不足一年，于2025年11月11日，受山泥倾泻影响崩塌，造成直接经济损失约2772.48万元人民币。调查报告发现，大桥崩塌位置地质条件复杂，但未依规进行勘察埋下安全隐患。事件中，7人被立案侦查、28人被严肃问责。

据四川省政府常务会议日前通过的调查报告指，红旗大桥右岸边坡地质条件复杂，直接导致红旗大桥垮塌灾害发生。

报告亦揭示事故中存在人为漏洞，涉案勘察单位未按法规要求，对右岸引桥水库坍岸区域进行工程地质勘察和岸坡稳定性评价，甚至在勘察工作中弄虚作假，为工程埋下致命的安全隐患。

调查组同时查明，相关涉事企业存在勘察设计业务违法分包转包、项目建设管理责任落实不力、隐患排查治理工作不到位等问题。

另外，「廉洁四川」消息，四川省纪委监委机关、中国电建集团公司纪委、国能大渡河水电开发公司纪委按照干部管理权限，依规依纪依法对这宗灾害发生背后履职不力、监管缺位、失职失责的28名公职人员进行严肃追责问责；四川省公安机关对涉嫌违法犯罪的7名涉案人员立案侦查。

 

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