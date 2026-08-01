建军99周年︱习近平：确保枪杆子听党指挥 深入推进军队反腐

今日是解放军建军99周年，中共中央政治局前日就推进国防和军队现代化进行集体学习，中央总书记兼军委主席习近平强调，要深入推进军队反腐败斗争，「确保枪杆子（军队）永远听党指挥」，并要求加强无人智能技术军事应用，逐步构建智能化军事体系，捍卫国家主权、安全、发展利益。建军节前夕，中国海警和解放军南部战区分别在台湾以东海域，及南海黄岩岛附近展开执法巡查与战备警巡。

▍中国组 ▍

1927年8月1日，中国共产党在江西发起南昌武装起义，1933年正式定8月1日为建军节。中共中央政治局前日进行第27次集体学习。新华社报道，习近平代表中共中央和中央军委，向全体解放军、武警、预备役人员和民兵致以节日的祝贺。



习近平指出，十八大以来，中央把「强军兴军」摆在党和国家事业的突出位置，军队现代化水平和实战能力显著提升。他强调，政治建军是人民军队立军之本，关乎国防和军队现代化建设方向和底色。要坚持和加强「党对军队的绝对领导」，深化思想整风，深入推进反腐败斗争，打牢官兵「听党话、跟党走」的思想根基，确保枪杆子永远听党指挥。

过去两年多，解放军掀起反腐风暴，大批高级将领落马，其中军委委员级别的包括两任国防部长魏凤和、李尚福，中央军委原政治工作部主任苗华，中央军委联合参谋部原参谋长刘振立，以及两名中央军委副主席何卫东、张又侠。今年1月张又侠落马后，《解放军报》将之形容为「消除重大政治隐患」，强调「对那些不知敬畏、以身试法的，涉及多少查多少，牵扯多深挖多深」。

解放军台湾以东海域警巡

除了政治建军外，习近平还提到高质量推进国防和军队现代化，提升战斗力，包括加强无人智能技术军事应用，深化网络信息体系建设运用，搞好实战化检验评估，扎实推进练兵备战。他要求中央和地方党政部门要大力支持国防和军队建设。

建军节前夕，中国海警「秀山舰」编队昨日在台湾岛以东海域依法开展常态化执法巡查。解放军南部战区前日组织海空兵力，在同菲律宾有主权争议的黄岩岛领海领空及周边区域执行战备警巡。南部战区指出，黄岩岛是中国固有领土，7月份以来，军方有效应对各类侵权挑衅行径，坚决捍卫国家主权安全，坚定维护南海地区和平稳定。