河北民办中学被官员侵吞 传李强批示调查

河北衡水市此前爆出「20亿打造的民办中学被官员抢夺」事件，内地前资深调查记者刘虎昨日发文，称获悉7月28日国务院总理李强在河北考察期间就此事作出批示，并提及营商环境，河北省当晚成立专案组进驻开展工作。

7月22日，内地前资深记者刘虎在其微信公众号发布文章《20亿打造的超级中学4名官员占股49%》，曝光衡水市自然资源和规划局副局长崔庆雷、安平县供电公司党委副书记马宁、原县人大常委会主任崔跃东等多名在职及退休官员，被安平县志臻高级中学创办人韩士辉实名举报违规参与干涉学校经营，侵吞学校资产一事，引起外界关注。



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刘虎昨日再次发文，称「从有关方面获悉，7月28日，国务院总理李强在河北省考察期间，就衡水『民办中学被官员抢夺』事件作出批示，并提及营商环境。同日晚，河北省成立专案组，于7月29日进驻安平县展开工作」。

刘虎曾是内地多间媒体的调查记者，因多次实名举报高官出名。近年他以自媒体身份活跃于网络，持续发表带有调查色彩的文章，不少内容都针对各地公权力机关。