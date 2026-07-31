内地平价数据卡不再？ 三大电讯商：8‧1开始手机号卡仅限官方办理

香港市民除可申请流动通讯商的月费计划，也可按自己需要在坊间购买数据储值卡。内地即数据储值卡市场将出现巨变。周五（31日），中国移动、中国电信、中国联通于内地同步宣布，自8月1日开始，手机号卡仅限官方渠道办理，第三方互联网渠道全面停止相关服务。

有指，这个举措，代表近十年的网络代理售卡模式画上句号，也意味著在电商平台和直播间出售的低价大流量卡，即将集体退场。

中移动的通告。

电商提醒消费者尽快激活

《北京日报》新媒体「长安街知事」微信公众号报道，市场已传闻多日。在某短影片平台直播间，一张「每月20元（人民币‧下同）含100G流量」的手机卡广告被挂在最显眼的位置，主播反复催促网民下单。多家网上代理商密集发布下架预警，提醒消费者尽快预约并激活，否则可能无法正常使用。



「长安街知事」向多家电商平台渠道商后发现，受停售消息影响，不少店铺近日销量明显攀升。一位线上销售人员直言：「昨天已经给十几个客户办理好了，都是赶在『大限』之前」。部分店铺则明确表示已缺货，三大运营商的号卡已全部下架。

商舖电话卡销量急升

所谓网络代理渠道售卡，是指运营商通过第三方销售代理、互联网平台上的他建自营店铺及各类垂直流量合作等非自有线上触点，销售手机SIM卡。一旦新政策实施，习惯在网上比价、选号、办卡的消费者将受到影响。



报道指比较两种渠道发现，代理渠道的联通套餐月租29元可享280G流量和100分钟通话，移动套餐月租19元包含220G流量和100分钟通话。在三大运营商官网上，移动动感地带芒果卡月租59元含20G通用流量加30G定向流量和100分钟通话，联通畅爽冰激凌5G套餐月租129元含30G流量和500分钟语音通话，电信月租99元套餐含40G通用流量和150分钟通话，价差极为悬殊。



有智库研究员指出，新措施意味用户话费支出上，认为在存量用户权益未得到实质性保障前，直接断供低价卡容易引发消费者不满。他也建议，可以考虑采取分级管控而非一刀切取缔，运营商可以保留资质齐全、合规经营的线上渠道和商家，针对虚假宣传、违规分销等不良商户进行精准清退，规范灰色产业链，避免误伤合规经营者。