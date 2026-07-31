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马兴瑞前秘书高世文辞职 56岁江西文旅厅长梅亦代理南昌市长

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更新时间：17:15 2026-07-31 HKT
发布时间：17:15 2026-07-31 HKT

周五（31日），南昌市人民代表大会常务委员会通过，决定任命梅亦为南昌市副市长；同时决定，梅亦代理南昌市人民政府市长职务。

公开信息显示，梅亦于1970年4月出生，其曾任共青团江西省委副书记，景德镇市委常委、市纪委书记，景德镇市委副书记，景德镇市市长，江西省医疗保障局局长，江西省文旅厅厅长，江西省委宣传部副部长、省文旅厅厅长等职。

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南昌人大新闻网周三（29日）通报，南昌市人民代表大会常务委员会决定，接受高世文辞去南昌市市长职务的请求。「江西人大」微信公众号也在同日通报江西省人民代表大会常务委员会，抚州市人大常委会决定罢免高世文的江西人大代表职务。

高世文曾是原中共政治局委员马兴瑞的秘书。

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