马兴瑞前秘书高世文辞职 56岁江西文旅厅长梅亦代理南昌市长

周五（31日），南昌市人民代表大会常务委员会通过，决定任命梅亦为南昌市副市长；同时决定，梅亦代理南昌市人民政府市长职务。



公开信息显示，梅亦于1970年4月出生，其曾任共青团江西省委副书记，景德镇市委常委、市纪委书记，景德镇市委副书记，景德镇市市长，江西省医疗保障局局长，江西省文旅厅厅长，江西省委宣传部副部长、省文旅厅厅长等职。

相关新闻：中共中央政治局委员马兴瑞遭双开 被指大搞家族腐败 权色交易

南昌人大新闻网周三（29日）通报，南昌市人民代表大会常务委员会决定，接受高世文辞去南昌市市长职务的请求。「江西人大」微信公众号也在同日通报江西省人民代表大会常务委员会，抚州市人大常委会决定罢免高世文的江西人大代表职务。



高世文曾是原中共政治局委员马兴瑞的秘书。