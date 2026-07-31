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老爷强奸新抱︱儿子替父求情盼改判无罪 网民：父子皆为畜牲

即时中国
更新时间：18:45 2026-07-31 HKT
发布时间：18:45 2026-07-31 HKT

陕西西乡县有男子将媳妇强奸，一审被判罪成。案件近日二审，太太被强奸的丈夫，上诉时竟要求法庭改判父亲无罪，但被法院驳回，维持强奸罪成原判。被告方指已申请再审。

受害人缺乏性自卫能力

「奔流新闻」报道，据起诉书显示，受害人张娜（化名）2019年，在未达法定结婚年龄下，按农村习俗与王某举行婚礼，并到被告（1958年出生）王某某家中共同生活。

受害人被强奸的房间。奔流新闻
受害人被强奸的房间。奔流新闻
被告上诉二审失败后，会继续争取终审，推翻强奸儿媳罪成的判决。奔流新闻
被告上诉二审失败后，会继续争取终审，推翻强奸儿媳罪成的判决。奔流新闻

2023年8月4日早上，张娜在楼顶晾晒衣服后，被王某某叫至其三楼卧室。当时赤膊的王某某要求与张娜发生性关系，张娜已明确表示「不想过去」，但在王某某威胁及拉扯下，遭强拉至床边发生关系。

2025年5月28日，西乡县人民法院指，经鉴定，张娜精神发育迟滞（轻度至中度不等）、无性自我防卫能力。判王某某强奸罪成，判有期徒刑4年。

儿子：父亲只是喝醉酒

被告不服上诉，案件近日二审。辩方指被告与张娜是自愿发生性关系；张娜受其父亲教唆才报警；多份司法鉴定意见存在冲突等，一审法院偏听偏信。受害人丈夫王某亦认为父亲没有强奸妻子，当时父亲只是喝醉了，什么也不知道。

陕西汉中市中级人民法院闭门审理后，指张娜对案发过程描述清晰、否认自愿，并明确表示「害怕被打」；受害人父亲劝女儿报警是行使公民权利；多份鉴定意见均认定受害人精神发育迟滞且防卫能力低于常人，决定维持原判。

王某指，父亲已申请再审，要求改判无罪，现在只能等待终审的结果。

网民纷纷留言，「这个男的窝囊成这样，鄙视他」、「女人真的别嫁到农村去祸害后代」、「父子都不是好东西」、「两个畜牲」、「我怀疑这个儿子娶媳妇都不是正当手段来的」、「绿帽戴的很开心」、「4年都便宜他了，全家都不是人」。

 

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