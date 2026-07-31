生腌海鲜｜沪男游泰染痢疾阿米巴肠道溃烂险死 专家提外游「六不」贴士

暑假正值港人赴泰国及北上深圳品尝「潮汕生腌」海鲜的旺季，惟这类未经煮熟的「生腌」美食却隐藏致命杀机。内媒《新闻坊》31日报道，上海一名徐姓男子日前在泰国旅游期间，因食用大量生腌海鲜及变质饮品，回国后病情急剧恶化，出现肠道大面积溃烂、反复大出血及感染性休克，一度被发出病危通知。



徐先生经抢救一个多月才死里逃生，其致病元凶证实为极具杀伤力的溶组织内阿米巴原虫（Entamoeba histolytica）又称痢疾阿米巴。

全身凝血紊乱随时肠穿孔

徐先生透露，他在发病初期仅以为是冷饮吃多了导致普通肠胃不适，并未加以重视。惟回国后病情迅速恶化，多个器官功能受损。

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徐先生其后被紧急转送至上海市公共卫生临床中心重症医学科。入院时他生命迹象极度危重：血红蛋白数值不足6克（属重度贫血）、全身剧烈发炎、凝血功能彻底紊乱，且大、小肠遍布大面积溃疡，腹腔持续渗血，随时可能突发肠穿孔。医疗团队随即展开为期30多天的救治，才成功将其从鬼门关拉回。

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什么是「溶组织内阿米巴原虫」？

致病机理： 这是一种多见于热带及亚热带地区的单细胞寄生虫。当人类食用被其包囊污染的生海鲜、生水或不洁食物后，原虫会在肠道内孵化并释放活性滋养体。

临床症状： 轻症者仅有轻微腹痛、腹泻，极易被误当普通肠胃炎而自行服食止泻药，从而延误诊治。

重症危害： 暴发性重症阿米巴肠病的致死率极高。原虫会分泌溶组织酶，持续「蚕食」及破坏宿主的肠壁，造成大面积溃疡、坏死甚至穿孔。此外，原虫更可透过血液循环转移至肝脏，引发致命的「阿米巴肝脓肿」。

防范致命感染 专家提倡「六不」原则

上海市公卫中心重症医学科主任王鹤提醒，夏季是肠道传染病高发期，市民及旅客不论外游或日常饮食，均应严格遵守衞生原则：