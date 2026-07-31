西安人妻做支气管检查身亡 CCTV揭麻醉科医生全程低头玩机

陕西西安怀疑发生医疗事故，有37岁人妻在做支气管检查时死亡，其丈夫看闭路电视发现麻醉科医生全程坐在一旁低头玩手机，质疑有人违返程序。医院副院长指，涉事医生在事故中责任不大。当地卫健委已介入处理。

院方指医生责任不大

《新京报》报道，西安刘先生指，妻子因支气管核到西安市胸科医院做支气管镜检查，期间妻子气管撕裂。

死者丈夫指麻醉科医生全程玩手机，质疑是医疗操作失误。

根据病程记录，刘妻手术过程中出现皮下气肿，考虑为纵隔气肿，抢救无效身亡。

刘先生指，事后翻看手术室CCTV，发现麻醉科医生几乎全程在一旁玩手机，没有注意病人生命体征，未能及时发现问题。此外，院方又未事前通知会有摄影团队在手术室拍摄，他们没有穿保护衣及没载口罩，不停在手术室穿梭。刘先生认为事件涉及违规操作。

涉事医院副院长指，医院已和死者家属做了调解，尸检也已完成。死亡责任专家判定，事故中医生责任不大，医生仍在院内工作。对于医生行为是否违规，将根据鉴定机构出具的鉴定结果判断。

据悉，当地卫生健康委员会及医疗纠纷人民调解委员会已介入处理。