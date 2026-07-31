云南虎跳峡｜巨石滚落江中游客慌忙逃命 景区防山泥倾泻今起紧急闭园｜有片

旅游胜地云南香格里拉著名景点「虎跳峡」惊传落石险情。周四（30日）景区附近突发山泥倾泻及巨石滚落，大批游客需紧急撤离保命。受持续强降雨影响，为防范滑坡等次生灾害，虎跳峡景区宣布自今日（31日）早上8时起全面临时闭园，重开时间另行通知。

暴雨致边坡不稳景区封闭

据内地传媒报道，30日上午9时许，有游客在虎跳峡景区游览时，目击不远处山体发生局部塌方。游客王女士忆述，当她们抵达最佳观景点拍照时，工作人员已迅速拉起警戒线。随后现场传出巨大声响，大量巨石滚落波涛汹涌的江中。伴随着工作人员的急促哨声，大批在栈道上的游客慌忙向反方向狂奔撤离，场面惊险。

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虎跳峡景区事后澄清，落石地点实为未开放的「无人区」，与游客栈道相隔一个隧道，游览区域并未直接受波及，日常巡查亦由无人机进行。

然而，由于昨晚（30日）当地持续降雨，导致景区部分路段边坡稳定性显著下降，发生落石及滑坡等次生灾害的风险急增。为保障广大游客的人身安全，景区管理方经慎重研究后，决定于今日（31日）上午8时起实施临时闭园。

当地气象部门亦发出警告，指香格里拉全市31日仍有阵雨，地质灾害气象风险达三级（风险较高）。由于正值暑假旅游旺季，呼吁正身处云南或计划前往当地的港人旅客，密切留意官方的最新开放通报，切勿冒险前往危险区域。