政治局集体学习︱习近平提出强化政治引领 高质量推进国防和军队现代化

新华社报道，中共中央政治局周四（30日）下午就高质量推进国防和军队现代化进行第二十七次集体学习。总书记习近平在主持学习时强调，「十五五」时期，要坚持以新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻新时代强军思想，强化政治引领，深化创新发展，高质量推进国防和军队现代化，如期实现建军一百年奋斗目标，推动基本实现国防和军队现代化取得决定性进展，为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业提供坚强战略支撑。



习近平在听取讲解和讨论后发表重要讲话后指出，高质量推进国防和军队现代化，是推进中国式现代化的应有之义。



习近平强调，要坚持和加强党对军队的绝对领导，全面落实新时代政治建军方略，加强理论武装，深化思想整风，打牢官兵听党话、跟党走的思想根基，确保枪杆子永远听党指挥。要深入推进反腐败斗争，健全重大项目监管体系，确保各项建设质量托底、能力托底、廉洁托底。



习近平指出，要加强无人智能技术军事应用，深化网络信息体系建设运用，逐步构建智能化军事体系。要加强作战能力体系集成，搞好实战化检验评估，扎实推进练兵备战，有效捍卫国家主权、安全、发展利益。



习近平强调，要加强军事治理，结合落实跨军地改革任务，优化体制机制，完善政策制度，形成各司其职、紧密协作、规范有序的跨军地工作格局。中央和国家机关有关部门、地方党委和政府要大力支持国防和军队建设，在全社会营造关心国防、热爱国防、建设国防、保卫国防的浓厚氛围。