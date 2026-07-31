台湾翁媳命案｜34岁妇疑遭老爷设局40刀斩死 家属称死者曾遭性骚扰

台湾新北市中和区日前发生严重人伦惨剧，一名正在办理离婚的34岁张姓女子（下称张女）在返回夫家准备接回女儿时，遭66岁张姓老爷（下称老爷）持刀斩杀身亡，涉案男子随后被警方拘捕。死者家属于社交平台控诉，质疑被告利用孙女作为诱饵设局，将对方骗回夫家实施预谋犯案。

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40刀斩死新抱

张姓老爷已被当地警方拘捕。中时新闻网

张姓老爷所持凶器。中时新闻网

张姓老爷已被当地警方拘捕。中时新闻网

张姓老爷声称两人在金钱观及财务上长期争执。张女Instagram

据警方调查指出，张女于7月26日傍晚6时51分骑乘电动单车抵达老爷奶奶住处，准备接女儿回家，未料在楼梯间与老爷发生争执，随即遭老爷持刀狂砍，头部几乎被斩断，当场重伤身亡。法医检验显示，凶器为15厘米的生鱼片刀，死者全身有约40刀伤痕，致命伤位于颈部。目前，涉案的张姓老爷因涉嫌犯杀人罪及毁损尸体罪等，已被法院羁押。

死者家属指，事发当日老爷曾以带孙女外出食饭为由将孩子带走，惟至晚间仍坚持不将孩子送回，并在事发前数分钟致电张女，要求单独前往接人，质疑时间点过于巧合，认为属预谋犯案，且死者奶奶态度亦异常冷静，怀疑事先知情，要求警方深入追查。

对于老爷向警方供称，双方是因教养、金钱及抽烟问题长期争执失和，家属认为与事实不符。此外，死者家属透露，张女生前受老爷言语性骚扰，因夫家生活压力大，为避免冲突，选择长期带同女儿留宿娘家，由亲友协助照顾，再由父亲或弟弟陪同返回，期间曾被老爷怀疑有外遇。近期长姊终于下定决心办理离婚，未料在准备重新展开人生之际遭遇悲剧。

死者丈夫有婚外情

事件发生后，张女好友于社媒Threads上爆料死者丈夫（张男）有婚外情，曾多次在Facebook（脸书）高调炫耀，却不愿支付养育费用，全靠妻子承担；面对父亲的骚扰，张男拒绝介入解决，甚至在事发后表示：「手又不是长在我身上，我无法控制。」

死者闺蜜爆料称张女丈夫出轨。Threads@hiroshi_aj

值得关注的是，根据台湾《被害人权益保障法》，死者丈夫有权申请犯罪被害补偿。台湾法务部回应表示，碍于命案导火索是死者丈夫外遇，且漠视父亲对妻子施暴，如事件触发「有失妥当」标准，或对于被害人之被害具有故意或重大过失，当局有权不予补偿或酌减。

