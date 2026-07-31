怀孕女室内走廊骑平衡车 与大妈相撞致小产︱有片

内地有怀孕女子在室内走廊，以电动平衡车代步，结果在拐角处与一名走出的大妈相撞，引致流产。事件在网络引起激烈反应，多数人批评孕妇没有危机意识，在室内使用平衡车不负责任。

网民质疑碰姿或引流片

内地网络28日流传一条影片，显示在某地一间疑似酒店的地方，一名穿黑衣女子骑著电动平衡车，手拿著一碗食物，在走廊中行驶。

闭路电视可见，现场为有多条走廊的室内，黑衣女由镜头外的走廊左转入直路，靠右则墙前行至另一个拐角时，一名穿绿色衣服的大妈，双手拿著饭餸由左手边走出，与平衡车撞个正著，黑衣女随即跌出车外，躺在地上。

相撞时发出的声响巨大，房间中有男子亦出来察看，绿衣大妈倒地后爬起前去了解状甚痛苦的黑衣女伤势。网上消息指，黑衣女相撞后腹部剧痛，即场出现出血等小产症状。



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黑衣女送医后，经检查确认胚胎无胎心，最终没能保住。当事女子处于孕早期，胎儿著床本就不稳定，腹部受到剧烈撞击后引发流产。

据内地法例，电动平衡车属滑行工具，仅限封闭娱乐场所使用，且因平衡车无法投保，一旦肇事全部赔偿需个人承担。

网民亦纷纷批评在室内走廊驾驶平衡车的孕妇，「这智商和态度，孩子生下来也是跟著受苦」、「碰瓷的吧，自己怀孕了还骑平衡车，还在室内」、「幸好有监控，不然水洗都不清」、「孩子再投个靠谱妈妈的胎」、「一个视讯配个文字就是真的吗？感觉根本没怀孕，行销号引流罢了」。