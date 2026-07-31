解放军「机械狼」搭载火箭筒演练抢滩 任突击先锋掩护减少伤亡｜有片

解放军两栖部队作战模式出现重大变革。据《解放军报》及央视军事报道，陆军某旅近日进行抢滩登陆演习，首次出动被称为「机械狼」（内地称机器狼）的无人作战平台，搭载火箭筒在滩头前担当突击先锋，掩护后续兵力加速冲击，显示解放军正从传统人海集群冲锋转向无人装备前出、多兵种协同的新型作战样态。

「机械狼」集群作战各司其职

「机械狼」由中国兵器装备集团自主研制，属于四足仿生机械人无人作战系统，在2024年珠海航展首次公开亮相，其后参与2025年抗战胜利80周年阅兵。

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在智能云脑系统的统一调度下，作战由综合指挥车带领三款不同功能的分工协同。其中「侦察探测机械狼」搭载雷达及高清摄像头深入敌后侦察；「精准打击机械狼」可背负防空或反装甲火箭筒进行精准火力压制；而「伴随保障机械狼」则负责运送约20公斤的物资与弹药。

获2017年「时代楷模」称号的两栖合成旅车长王锐指出，两栖部队背水攻坚作战烈度高，过去以钢铁洪流集群冲锋的模式容易造成重大伤亡。通过无人装备在前开路、人员在后跟进的新战术，可在确保登陆成功的同时有效降低战损。

如今两栖部队单兵须同时掌握无人艇、无人机及「机械狼」等装备的协同运用。王锐形容：「上知天上飞的，下知水里游的」，从只会开战车的士兵成长为能与战机、战舰并肩战斗的「超级战士」。