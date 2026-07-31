江苏火灾︱消防不断射水窗外母女不支堕楼一死一伤 网民质疑未有先救人

江苏连云港发生一宗火警堕楼意外，在内地网络引发排山倒海的「消防救援不力」质疑。据网传的惊险影片显示，「东方领秀」屋苑一栋住宅的5楼单位，于本月27日早上突发火灾。一对母女为躲避屋内熊熊烈火与浓烟，被迫爬出窗外、仅用双手死死抓着防盗窗栏保命。然而在等待救援期间，大人疑因体力不支打滑堕楼，随行的小孩亦一同堕下，两人随后被紧急送院抢救，最终三岁女孩身亡。



对于外界质疑消防当时不断向母女射水，致二人体力不支堕楼。连云港市消防救援支队灭火和特种灾害救援部门负责人表示，当时现场烟雾大、温度高，对被困人员形成威胁，必须立即排烟降温，掩护被困人员，减轻高温烟气伤害，为救人赢得时间。整个过程中，救援人员一直控制水枪射流，尽量避免直接冲击被困人员。



网上流出事发影片所见，起火单位正不断冒出滚滚黑烟。被困在窗外的大人一边用手死抓窗栏，一边用双脚极力挡住身旁的小孩，试图稳定两人身体。但随着火势蔓延，大人尝试向下挪动寻找安全落脚点，期间疑不慎打滑由五楼高空直堕地面，拉扯间小孩亦随之堕下，现场目击民众发出阵阵惊呼。

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网民质疑「光射水不救人」

事件曝光后，大批内地网民对现场消防员的救援效率提出强烈质疑。不少人留言痛斥「已经在喷水了，为什么不放充气垫？」、「看过另一个视角，明明有足够时间架云梯或铺气垫」。

面对公众怒火，有消防业内人士发文拆解，指高空救援受重重限制。一般消防气垫的使用高度不超过3层楼（约10米），若从5楼（约15米）跳下，气垫可能无法承受冲击力而酿成致命伤亡。此外，云梯消防车亦需足够的停靠空间，且展开需要时间。