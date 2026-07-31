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贵州¥1988「临时女友」陪漂流 可揽揽锡锡再倾后续服务 官方介入调查

即时中国
更新时间：11:25 2026-07-31 HKT
发布时间：11:25 2026-07-31 HKT

贵州有景点疑出现擦边情色服务，有网民踢爆贵定县洛北河（通天河）漂流景区，提供不同价位的「伴漂」套餐，最贵的¥1988，「临时女友」可以拖手仔、揽揽钖钖，漂流后可以带去食饭唱歌，中介还暗示可以私下商议「后续服务」。

非「纯绿」即可以有后续

《华商报》、《潇湘晨报》报道，有网民爆料，指抖音平台有人推销「NPC伴漂」，多条影片不断闪过年轻女性照片及女孩陪伴漂流、戏水的的画面，声称提供「情绪价值」。

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有媒体向客服人员查询，对方介绍「伴漂」有3个套餐，分别是「高颜值398元（纯玩）」、「高颜值Pro1288元（颜值升级，礼貌型肢体接触）」、「高颜值ProMax1988元（她就是你的临时女朋友）」。

客服指，第二及第三款套餐，人也是同一位，只是肢体接触不一样。对方声称有过千名女「伴漂」，需提前与「伴漂」女预约时间，套餐以外的服务要直接与女方商谈，每人的服务与价钱也不同。

客服强调，「1988元的服务体验就像谈恋爱一样，牵手、抱一抱、亲一亲都是可以的」，1288元档位则稍微有点尺度，「如果要有后续，第二档和第三档没区别。」

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对方还指，在漂流完成后，可以带「伴漂女」唱歌、吃饭，还暗示可以有「后续服务」。

他声称，自己只是提供与「伴漂女」见面的中介服务，每人抽成80元至100元，每天大概接待400组客人。

之后，客服人员发出数十名女子的资料，包括相片、身高、体重和短片，部份标明「纯绿（即不可肢体接触、不提供色情服务」，客服明言：「没写（纯绿）的就是可以。」

旅游局联同公安调查

由于有客人会与「伴漂女」有后续活动，客服还教路预定多几位女孩，以防被订出街，对方还提醒，若在景区被人问起便表示「伴漂女」是自己女朋友便没问题。

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媒体就「伴漂」服务向洛北河景区查询，工作人员称须现场了解，随后有贵州区的私人号码回复指可提前预约伴漂项目，之后加其微信后取得推广海报后，发现相关对接人与此前沟通的客服为同一人。

贵州黔南州贵定县文化广电和旅游局31日发通报指，该局高度重视有关洛北河「伴漂服务」的资讯，已联合公安、市场监管等部门开展调查，调查结果将第一时间向社会公布。

 

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