恐怖升降机｜云南17岁少年31楼直坠B2 惊爆全家3年3度搭䢂遇险｜有片

搭䢂（升降机）遇上下坠故障已足够令人胆战心惊，若全家连续三年都轮流遇到，简直是挥之不去的噩梦。云南昆明屋苑「海伦国际」近日发生一宗惊险的升降机下坠事故。一名17岁少年在搭䢂时，升降机突然在31楼失控，一路失速坠落至地下2楼，所幸少年最后安全脱困。更令人震惊的是，少年的母亲怒控，这已是她们一家三口连续三年内、第三度遭遇升降机失控下坠意外，全家人均曾成为「苦主」。

控制面板突现蓝画面

据内媒《红星新闻》及《都市条形码》报道，事发于7月27日晚上约10时。该名17岁少年搭䢂准备返回31楼住所。当升降机抵达31楼后却迟迟未有开门，此时控制面板突然出现蓝画面，楼层数字亦随即消失。少年随即感受到强烈的失重晃动，在分不清向上冲还是向下掉的情况下，他只能惊恐地紧贴角落，并在坠落至20多楼时打电话向家人求救。

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升降机最后重摔抵达地下2楼，随后又自行升回1楼开门，少年随即冲出逃命。其母郎女士接报赶到现场，只见儿子脸色惨白、全身冒汗。郎女士无奈透露，2024年她曾搭䢂从28楼滑落至10楼；2025年小儿子亦曾从20多楼掉到10多楼，如今大儿子再度遇险，令全家对搭䢂产生极大阴影。

维保仅7天即出事

事件引发屋苑住户极大愤怒，因为涉事升降机在事发前一星期（7月20日）才刚完成例行保养，最近一次年检亦在有效期内，住户质疑维护质素存在严重问题，要求全面更换设备。

对此，物业管理经理已公开致歉并停用该升降机。负责保养的「奥的斯」云南分公司于28日晚发表声明澄清，经初步调查，事故起因为「平层感应器」老化失效导致信号异常。升降机控制系统因而启动了预设的「安全保护机制」，自动以安全速度返回1楼基站并开门，并非外界所认知的「自由落体式坠落」。公司承诺将于本周内更换故障元件，并对社区其余升降机展开全面排查。