上海外籍「万人迷」老师竟为美国头号通缉犯 潜逃21年终引渡回美

近日上海一名外籍男老师因涉嫌于二十多年前性侵女童及谋杀妻子，经中美两国司法与外交协调，被正式移送回美国受审。据悉，该名男老师被列入美国「15大头号通缉犯」名单及国际刑警组织红色通报。

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涉案被告为海尔斯（Daniel William Hiers），曾经是南卡罗来纳州的一名警官。他被指在2004年先后性侵女童及枪杀妻子，之后弃职潜逃。潜逃期间，海尔斯化名「大卫·威廉斯」（David Williams）在上海生活，并于华东师范大学任教，担任外籍英文老师。期间，海尔斯凭借高大外表及风趣谈吐在校内颇受关注，甚至被称为「万人迷」，惟私生活混乱，曾因追求女学生遭拒而发送色情照片骚扰。

美国逃犯海尔斯近日被遣返美国受审。美国法警局

美国逃犯海尔斯近日被遣返美国受审。美国法警局

收看美犯罪节目认出

举报的王女士因朋友曾被对方性骚扰，且同为海尔斯学生而对其印象深刻。移居美国后，在收看美国知名犯罪节目《美国头号通缉犯》时，王女士意外发现节目中通缉犯海尔斯的照片与该名老师相同，随即通知当地警方及传媒。

海尔斯随后于2018年在上海被捕，但由于中美两国之间并未签署引渡协议，两国执法机关需就个案进行专门协调安排，历经8年，最终于上周四（23日）完成移交程序，将其移送回美国受审。

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美中多部门联手促成引渡

美国联邦法警局事后发表声明，感谢中国公安部、美国国务院外交安全局（DSS）、美国司法部国际事务办公室（OIA）及联邦调查局（FBI）在调查及跨国执法合作中发挥关键作用。

事件在微博引起讨论，有网民对外籍教师招聘的背景审查机制及入境审批把关提出质疑，「竟然让通缉犯能够在中国工作」、「难道是个外国人就可以担任外教吗」，认为流程存在安全漏洞，缺乏交叉核验渠道，让无资质的外籍人员透过伪造证明获得工作。

