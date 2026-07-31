国家市监总局局长罗文任河北省委书记 倪岳峰另有任用

中共政治局昨日（30日）开会后，地方高层展开人事变动。官方今日（31日）宣布，国家市场监督管理总局党组书记、局长罗文，接替倪岳峰，担任中共河北省委书记。倪岳峰另有任用。

现年61岁罗文，湖南安仁人，曾任工业和信息化部规划司司长、工信部副部长，分管科技司、安全生产司、消费品工业司、电子信息司。

2019年1月，罗文升任国家发改委副主任，2020年空降四川，任四川省常务副省长、中共四川省委副书记。2022年6月调往北京，任国家市场监督管理总局党组书记、局长，晋升正部级。

倪岳峰。 河北日报

同样是61岁的倪岳峰，安徽岳西人，曾任福建省副省长、中共福建省委常纪委书记、福州市委书记、福建省委副书记等职。

2018年，倪岳峰接任海关总署署长，晋升正部级，2022年4月任中共河北省委书记，至此前番调职。