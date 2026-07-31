国家市监总局局长罗文任河北省委书记 倪岳峰另有任用
更新时间：10:09 2026-07-31 HKT
发布时间：10:09 2026-07-31 HKT
发布时间：10:09 2026-07-31 HKT
中共政治局昨日（30日）开会后，地方高层展开人事变动。官方今日（31日）宣布，国家市场监督管理总局党组书记、局长罗文，接替倪岳峰，担任中共河北省委书记。倪岳峰另有任用。
现年61岁罗文，湖南安仁人，曾任工业和信息化部规划司司长、工信部副部长，分管科技司、安全生产司、消费品工业司、电子信息司。
2019年1月，罗文升任国家发改委副主任，2020年空降四川，任四川省常务副省长、中共四川省委副书记。2022年6月调往北京，任国家市场监督管理总局党组书记、局长，晋升正部级。
同样是61岁的倪岳峰，安徽岳西人，曾任福建省副省长、中共福建省委常纪委书记、福州市委书记、福建省委副书记等职。
2018年，倪岳峰接任海关总署署长，晋升正部级，2022年4月任中共河北省委书记，至此前番调职。
最Hit
公屋长者厕所改用折门 保留木门变1物「再利用」方便退还 网民提醒一件事…
2026-07-29 17:15 HKT
台风「白海豚」爆发增强恐成今年风王 天文台：接近历史极端值 或直逼史上最强「泰培」？
2026-07-30 09:46 HKT