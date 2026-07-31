白海豚｜超强台风路径南移 料下周吹袭冲绳及台湾北部或登陆华东

暑假外游注意！由香港提供名字、正在西北太平洋活跃的今年第13号台风「白海豚」（Dolphin），在极佳的海洋环境下爆发性增强。香港天文台指出，白海豚在短短三日内已由热带风暴飙升至超强台风级别，中心附近最高持续风速达每小时270公里，有机会成为今年「风王」。最新气象预测显示，白海豚的预测路径已向南大幅修正逾1,000公里，大抵消除正面吹袭日本本州的威胁，但下周后期恐转为直扑冲绳、台湾以北海域及中国华东沿海一带。

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截至今日（7月31日）清晨5时，超强台风白海豚集结在东京东南方的远洋上。内地中央气象台及香港天文台的概率图显示，随着太平洋副热带高压势力偏强，白海豚的路径在过去24小时内持续向西、向南微调。

目前预测显示，白海豚未来数天对华南及香港无直接影响，但预计会在8月6日前后移向琉球群岛（冲绳）及台湾以北海域，随后横过东海，并有大概率在8月7日前后于华东沿海（福建北部至浙江南部）登陆。

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将终结华东持续高温

受副热带高压盘踞影响，江苏、上海等华东地区目前正遭受持续高温热浪笼罩，部分地区最高气温直逼38至39℃。江苏省气象台指出，虽然未来数天仍将维持高温闷热，但随着超强台风白海豚于8月7日前后趋近，其外围环流预计在8月8日为当地带来最显著的风雨扰动，届时将有大风及降水，彻底终结连日高温。

由于下周正值暑假外游旺季，香港天文台及多国气象机构呼吁，准备前往日本、冲绳、台湾及华东等地的市民，必须密切留意白海豚的最新移动路径与预警资讯。