日本挂牌成立国家情报局 中方吁警惕军事扩张

日本「国家情报局」今日正式挂牌成立。外界有声音认为，这是对二战期间日本特务机构「特高课」的复活。北京《环球时报》更认为选择「7.31」作为情报局启动日，是日本右翼对战后国际秩序明目张胆的挑衅。中国国防部发言人蒋斌昨表示，日当局以「安全威胁」为借口，打造服务军事扩张和战争准备的情报体系，国际社会需高度警惕。

「特高课」全称为「特别高等警察」，是二战及战前日本的秘密政治机构，主要负责思想审查、镇压反战与共产主义活动。日本于今日7月31日正式成立国家情报局，首任局长由现任内阁情报官原和也担任。日媒共同社引述消息人士报道，当天日本首相高市早苗将亲自主持机构首次会议，就日本首个国家情报战略展开讨论。

环时指选「731」属挑衅

二战期间，侵华日军「731」部队用活人进行细菌试验，杀害成千上万中国人。《环球时报》报道，选择「731」作为「国家情报局」启动日，是日本右翼对战后国际秩序明目张胆的挑衅。当日本再次竖起情报集权的大旗，亚洲各国和国际社会决不能沉默以对。

中国国防部发言人蒋斌大校昨日也表示，日本当局以应对所谓「安全威胁」为借口，大力推进情报机构集权化、军事化转型，实质是打造服务军事扩张和战争准备的情报体系，给亚太和世界和平稳定埋下重大隐患，国际社会须高度警惕。