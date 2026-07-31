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王虹掀「智性穿搭」热潮 卡地亚同款首饰售罄

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更新时间：08:28 2026-07-31 HKT
发布时间：08:27 2026-07-31 HKT

青年女数学家王虹上周夺得最高殊荣菲尔兹奖后，受到全网关注，连带其低调简约的穿着风格，亦被网友称作「智性派穿搭」，走红全网。目前，王虹佩戴的同款卡地亚项链、戒指部分码数已在内地官网售罄。有网友调侃：「买不到同款大脑，就买同款配饰。」

在获颁菲尔兹奖现场，王虹颈间和指尖佩戴的首饰为卡地亚Clash de Cartier系列，设计灵感为几何结构的排列组合。项链售价2.4万元（人民币，下同）起，目前18k金和18k玫瑰金的款式已在官网售罄；戒指售价2.15万元起，18k玫瑰金款式的部分码数也售罄。

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王虹常戴的黑框眼镜，来自丹麦高端品牌LINDBERG的6600系列。眼镜以金色镜腿搭配黑色边框，显得轻盈、简洁，经久耐看。此外她还会叠戴一枚Oura Ring戒指，该品牌来自芬兰，是一枚主打健康监测的智能指环，可监测心率、血氧、体温、睡眠等身体数据。同款眼镜和智能戒指都成为网友争相下单的货品。

「王的带货也很猛烈！」，有网友调侃：「买不到同款大脑，就买同款配饰。」艾媒咨询CEO张毅告诉《中国新闻周刊》旗下「有意思报告」，王虹此次「破圈」是硬核学术实力背书下的「自信神秘」效应，「她的形象既平凡又真实，这种自发的日常穿搭被提炼为自信、克制、松弛的审美符号，对受众而言具较高可信度与背书价值。」

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