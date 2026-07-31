水下铁路︱国产「世一」盾构机打通长江最深89米 上海崇明岛将通高铁

中国自研的世界最大直径盾构机——崇太长江隧道「领航号」，昨晨成功穿越长江水域，为首次实现高铁时速350公里「穿江不减速」奠定基础。崇太长江隧道连接上海崇明岛与江苏太仓市，是目前中国建设标准最高、施工难度最大的高铁越江隧道工程之一。隧道预计今年底实现全线贯通，届时将结束中国第3大岛崇明岛不通高铁的历史，从崇明经太仓至上海宝山站，全程仅需17分钟。

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「盾构机」又称隧道钻掘机，用于地下挖隧道，能同时推进、保护地层，常用于建造地铁、铁路和公路隧道。2024年4月29日，直径15.4米（为5层楼高）的「领航号」从上海崇明3号井出发，由北向南、独头穿江，一路途径北岸大堤、长江主航道、南岸大堤、郑和公园、玖龙纸业等沿线建筑，最终成功抵达江苏省太仓市。

直径15.4米 重4000吨

这条崇太长江隧道全长14.25公里，最大水下深度89米，设计时速350公里，为中国现行建设标准最高、掘进距离最长、规模最大、水下过江隧道行车速度最高、长江水下最深的高铁越江隧道工程。

「盾构机」施工现场。新华社

新华社引述中铁隧道局崇太长江隧道项目总工程师李斌表示，高铁「全速过江」需要满足3个条件，一是隧道洞口必须是大直径，二是隧道笔直，三是隧道结构必须稳定，但要达到以上3个条件施工难度极大，存在很多不可预知的风险。

李斌指，高铁穿越隧道时，洞口越大，风阻越小，因此设计之初就对针对隧道内径，研制应用于横向施工的「领航号」盾构机，盾构机全长148米，总重约4000吨。此外，要保证隧道笔直，施工时对线型的控制要求非常高，误差要控制在毫米级，不允许有急弯或者凹凸起伏。下一步，项目团队将完成2号竖井至1号竖井「最后1.8公里」掘进任务，预计2026年底实现隧道全部贯通。

崇太长江隧道工程建成通车后，将彻底结束崇明岛不通高铁的历史。届时由崇明经太仓至上海宝山站，全程仅需17分钟。