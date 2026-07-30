何立峰与贝森特视频通话 关切对华经贸限制 美冀中方履行稀土承诺

新华社报道，中美经贸中方牵头人、国务院副总理何立峰与美方牵头人、美国财政部长贝森特和贸易代表格里尔举行视频通话，双方围绕落实好中美两国元首北京会晤重要共识，就下一阶段中美双方保持经贸关系稳定、拓展务实合作、妥善解决彼此关切，进行了坦诚、深入、富有建设性的交流。

中方：进行了坦诚、深入、富有建设性的交流

中方就近期美对华经贸限制措施表达严正关切。双方同意在两国元首战略引领下，进一步发挥好中美经贸磋商机制作用，加强沟通、增信释疑、拓展合作，推动中美经贸关系稳定向好，助力构建中美建设性战略稳定关系。

贝森特其后在社交平台X发文表示，与何立峰的通话中，他向对方强调，美国期望中方全面履行在稀土和美国农产品方面的承诺。

贝森特指，他们也讨论了应如何落实贸易和投资委员会机制，以确保在建构更平衡、公平和建设性的中美经济关系方面取得实际进展。