云南检测列车撞人致11死2伤　国铁昆明局被罚300万元

去年11月27日，云南昆明市呈贡区洛羊街道辖区内，中国铁路昆明局集团有限公司（简称「国铁昆明局」）55537次检测列车行至洛羊镇站内时，与昆明南工务段施工作业人员相撞，造成11人死亡、2人受伤，直接经济损失1452万元（人民币‧下同）。

经调查认定，事故起因施工过程中违章指挥、冒险作业，现场未建立有效安全防护体系，企业日常安全管理不严不实，行业监管责任落实不到位等造成的重大铁路交通责任事故。「国铁昆明局」对该起重大铁路交通事故负有全部责任，已被成都铁路监督管理局处以罚款300万元的行政处罚。

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澎湃新闻网报，行政处罚作出前，国家铁路局公布「国铁昆明局」洛羊镇站「11·27」重大铁路交通事故调查结果。



调查组查明，事故的直接原因是昆明南工务段在洛羊镇站实施施工作业时，施工负责人在未接到准许施工的调度命令，明知不具备施工条件的情况下，违规打开作业门并带领作业人员进入作业区域，且未与工地防护员共同确认列车运行情况，违章指挥作业人员开展施工作业。

此外，驻站联络员未按规定掌握列车运行情况并及时准确向工地防护员发出预报和确报信息，未提醒和督促现场下道避车，致使作业人员被正常通过的55537次检测列车撞击，造成重大人员伤亡。

