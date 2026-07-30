曼谷GMMTV书展︱中国女粉丝遭职员粗暴对待 泰国旅游部长称「花钱买不来特权」再惹怒火

周二（28日），泰国国家旅游局在中国社交媒体发文，就上周曼谷三洋书展GMMTV事件承诺会作出改善，并对事件给各方造成的困扰表达歉意。不过同一日，泰国旅游与体育部长素拉萨在国内接受传媒访问期间的言论，再次激起中国网民怒火。话题更登上热搜。

网民：这辈子不去泰国

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上周六（25日）曼谷三洋书展GMMTV活动现场，一名远赴泰国追星的中国女粉丝，被多名工作人员以粗暴对待，赶离现场。事件引起两国民众矛盾。

素拉萨在访问中将事件定性为「一名没有遵守规定的人与工作人员发生冲突」。他又指出，泰国欢迎所有尊重法律、秩序和泰国文化的游客，但不欢迎给他人造成损害、干扰他人，或侮辱泰国及泰国民众的游客。其更直言，游客消费的钱可以买到我们的商品和服务，但买不到凌驾于泰国人之上的特权。

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由于大部份内地网民认为，事主当日是被工作人员无理粗暴对待，如今泰国官员「花钱买不到特权」的言论，是针对中国人，即时在网民疯狂转发素拉萨的言论，直言取消机票，拒绝再去泰国。

网民留言：

Atooopos_：退了8月机票，虽然只能退个零头，也不想再去了。

最低调的帅哥：他们只是反华，欧美人他们从来不敢惹

Shining345：把心放肚子里，本人发誓这辈子不会去

草莓牛奶小橘：到底谁给谁造成损害了