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八一建军节︱解放军《制胜》宣传片 「空警-600」试飞第一视角首公开︱有片

即时中国
更新时间：19:11 2026-07-30 HKT
发布时间：19:11 2026-07-30 HKT

八一建军节即将来到，央视今日播出解放军宣传片「制胜」，展示军中实力。影片介绍中国首型舰载固定翼预警机「空警-600」。片中形容，让新型预警机在航空母舰福建舰实现弹射起飞，中国航母就有了「千里眼」。

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片中亦展示「空警-600」在舰上弹射起飞的实况，当中更有第一视角的画面。海军某大队杨勇在片中表示，预警机很大，弹射的力道必须像手术刀一样精准。短短几秒，速度从零冲至数百公里，人被狠狠按在座椅上。

2025年，海军三型舰载机在福建舰完成弹射起飞和著舰训练。

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