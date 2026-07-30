断头眼镜蛇突翻生开口「复仇」 浙江七旬翁左手遭毒牙咬穿险死

据内媒《南国早报》报道，浙江绍兴诸暨一名72岁张姓男子，日前在河边钓鱼时遭遇一条剧毒眼镜蛇，他果断用铲子将蛇头切断。岂料约5分钟后，当他准备清理现场、随手拾起蛇头时，已断离的蛇头竟然「死而复生」发动复仇猛咬，毒牙狠狠刺入其左手掌心，令其一度生命垂危，经历长达两个月多次手术，才奇迹保命。

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20分钟全身中毒发黑坏死

事发当日下午天气炎热，张男在人迹罕至的河边钓鱼时惊动一条眼镜蛇。他以铲子重击并顺势将蛇头切下。张男以为危机已过，不料就在他左手触碰蛇头的一刹那，已断离身体约5分钟的蛇头突然张口，毒牙死死咬住其掌心不放。

斩断眼镜蛇头5分钟突开口「复仇」，七旬翁左手遭毒牙咬穿发黑。 南国早报

张男甩掉蛇头后随即往医院奔去，惟伤口在不到20分钟内便发黑肿胀，并出现胸闷、眼花及呕吐等神经毒素症状。转送至浙江某大型医院时，其左手至肩膀已肿胀发黑坏死，出现眼睑下垂、吞咽困难等典型「神经—细胞—心脏」三重中毒迹象，情况极度危殆。

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眼镜蛇。 云南网资料图

专家：脊髓反射可维持数十分钟

医疗团队随即开通绿色通道，为他注射抗蛇毒血清，并紧急实施上肢肌肉筋膜切开减压术等多项手术。经过两个月的清创、负压引流及人工真皮移植治疗，张男的左手创面终于修复成功并于近日痊愈出院，免却截肢命运。

急诊医学科医生借此案严正提醒，蛇等爬行动物在头部离体后，其大脑虽然死亡，但其神经中枢尚未完全死灭，仍可透过「脊髓反射」维持数十分钟甚至更长时间的自主攻击行为，咬合力与毒腺注射功能依然完好。专家呼吁，一旦不慎被毒蛇咬伤，应保持冷静静卧，并去除伤肢的首饰，尽快送院，切忌用嘴吸吮毒液或乱切伤口，以免加快毒素扩散。