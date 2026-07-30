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八一建军节前夕 杨振宁遗孀翁帆新疆看望老兵︱有片

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更新时间：15:26 2026-07-30 HKT
发布时间：15:26 2026-07-30 HKT

八一建军节前夕，已故著名物理学家杨振宁的遗孀翁帆，近日赴新疆喀什看望老兵。

根据官媒发布的视频，翁帆在喀什市人民医院亲手为老兵掀开纱布，送上鲜花。老兵欲起身道谢，她连忙摆手阻拦，轻声说道：「不用起来，不用起来」。

据报道，3年来，翁帆始终坚守老兵光明公益事业，持续为边疆退役老兵提供免费白内障复明帮扶，是自治区退役军人关爱基金会特别顾问。

本月27日，第三届「爱心光明行 情暖老兵心」公益活动在喀什启动，计划为200名退役军人及其直系亲属、烈士遗属、因公牺牲军人遗属和病故军人遗属实施白内障手术。

诺贝尔物理学奖得主杨振宁去年10月18日去世，享年103岁。

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