政治局研下半年经济工作：及时出台务实管用增量政策 提升资本市场韧性

中共中央政治局会议今日（30日）召开会议，分析研究当前经济形势，并部署下半年经济工作。



会议认为，今年以来，内地有效应对各种外部冲击和内部困难，经济呈现动能向新、结构向优的发展态势。同时，要高度重视经济运行中的困难挑战，坚定信心，迎难而上，用好各种机遇和优势，推动高质量发展行稳致远。

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会议强调，做好下半年经济工作，要坚持稳中求进工作总基调，更好统筹国内国际两个大局，实施好更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，充分发挥各项存量政策效能，及时谋划出台务实管用的增量政策，加大逆周期调节力度，推动经济持续向新向优向好发展，努力实现「十五五」良好开局。



会议指出，宏观政策要发力提效，加快财政支出和债券资金使用进度，综合运用并适时调整货币政策工具，优化实施财政金融协同促内需政策。

综合整治「内卷式」竞争

会议强调，要有效扩大国内需求，适应不同群体消费需求扩大优质供给，挖掘服务消费潜力。加快现代化产业体系建设，加强对基础研究的长期稳定支持，深入实施「人工智能+」行动，发展智能经济新形态，完善人工智能治理体系。



会议强调，要营造公平有序的市场竞争环境，继续综合整治「内卷式」竞争，常态化解决企业账款拖欠问题。深化国资国企改革，优化民营经济发展环境，推动平台经济规范健康发展。



会议又提到稳定房地产市场，实施好一揽子化债方案。深化资本市场投融资综合改革，提升资本市场韧性和信心。