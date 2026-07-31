暑假买电脑︱高阶notebook狂加¥4000 深圳华强北「海鲜标价」实时调整

暑假原本是学生及电竞玩家组装电脑（砌机）和更换手提电脑（笔记本电脑）的传统旺季，惟今年全球AI算力需求大爆发，影响已从上游晶片产业链直接传至消费级电子市场。据央视财经及内地媒体最新报道，深圳华强北赛格电子市场迎来罕见的「最贵砌机季」，不仅核心硬件价格飙升，手提电脑亦普遍加价数百至数千元人民币（下同），部分电竞高端机型最高加价近4,000元，业界更预测这波涨价潮将延续至2027年。

5080显卡零售价高见1.2万元

华强北多家售卖电脑硬件商户指出，受全球主要显卡生产商发出新一轮涨价通知影响，目前各大显卡品牌工厂已全面执行「封仓政策」暂停对外大批量出货，现货供给快速收紧，令硬件零售价平均暴涨30%。以RTX 5070显卡为例，零售价由去年的4,500升至目前最新的6,500元；高阶的RTX 5080零售价更由原本的8,000元直接飙升至接近12,000元，升了5成，基本「一日一价」，商户唯有取消固定价目表改以「时价」（随行就市、实时调价）。

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零售价下月再加

除了砌机硬件，计划选购手提电脑的准大学生及上班族亦直呼「太贵了」。目前市场平价手提电脑机型极其稀缺，主流品牌均价涨幅超20%，高端电竞型号更录得数千元升幅。赛格电子市场商户无奈表示，近日已收到新一轮调价通知，下个月零售价或将再度上调。

涨势料延续至2027年

涨价的深层原因，是三星、SK海力士等上游储存晶片巨头，正将高达七至九成的先进产能转向利润更高的HBM（高频宽记忆体），以应对AI伺务器的庞大需求，令消费级的DRAM记忆体及固态硬碟（SSD）产能遭到大幅挤压，1TB固态硬碟价格因而翻倍。业内人士普遍认为，这股电脑及硬件价格的上行趋势，极可能将一直延续至2027年。

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「国家补贴+学生证」成救命草？

面对价格高企，部分刚需购机的学生正寻求省钱方案。针对暑期升学购机潮，不少品牌在内地推出了学生专属福利。内媒记者注意到，目前凭学生证、高考准考证等有效证明，购买指定电脑可享有100 至1,000元不等的即时立减补贴，且该优惠更可与内地政府发放的「国家数码消费补贴」进行双重叠加。部分在华强北选购手提电脑的消费者，亦倾向透过升级旧硬碟、记忆体等配件来延长旧电脑的使用寿命。