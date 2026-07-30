瑜伽淫魔︱印度男郑州无牌教班搭上17学员 偷拍千条私密片遭刑拘

近期，河南省郑州市发生一宗引发全网震怒的印度籍假瑜伽教练犯罪案件。该名印度男子实为无业游民，打著「瑜伽大师」的旗号，暗地里却大搞不正当男女关系、偷拍影片上载外网牟利及借机性骚扰女学员，恶劣行径随即引来广大内地网民的口诛笔伐。

相关新闻：迪士尼︱2前公主演员斥「角色完整性」纵容「咸猪手」 园方冷处理投诉

教学时进行性骚扰

根据当地警方通报与多个内媒报道，涉事印度籍男子沙洪（Sahil）在郑州多家瑜伽馆以「资深瑜伽大师」、「专业外教」等身份授课长达8年。然而经警方深入查实，沙洪的真实身份仅为印度底层无业人员，不仅毫无正规瑜伽教学资质，更透过挂靠空壳贸易公司取得非法工作签证，在华长期非法就业。

沙洪利用「外籍大师」的人设与温柔伪装，8年间同时与17名中国女性保持不正当关系，其中包含多名已婚女性，直接导致多个家庭破裂。

有已婚女学员家庭遭破坏

其次，沙洪偷拍私密「教学」影片上传外网牟利。沙洪藉「记录学员动作」为由，将手机藏于教室录影、瑜伽垫旁等隐蔽位置，低角度偷拍女学员身穿紧身瑜伽服的画面。他将上千条偷拍影片上传至其YouTube频道，并配上低俗猎奇标题吸引流量牟利。惟极其双标的是，其中国籍女友在影片中出镜时均被叠加厚码，而其他不知情女学员的画面则全无遮挡。

再者，沙洪藉教学之名实施性骚扰。在一对一私教课期间，沙洪频繁以「矫正姿势」为名，对女学员进行越界的肢体接触与性骚扰。

此外，沙洪教唆同乡非法入境，他甚至公开拍摄教学影片，向同乡传授如何透过「申请旅游签入境、注册空壳公司、进而骗取工作签」的违规操作流程，协助他人非法入境。

服刑后会被驱逐出境

案件最新进展显示，沙洪已于2026年7月被警方依法刑事拘留，涉嫌侵犯公民个人资讯罪、传播淫秽物品牟利罪及非法就业等多项罪名。他在服刑完毕后将被强制驱逐出境，并永久禁止入境；涉事的瑜伽馆亦已被吊销营业执照并停业整改。

当地警方特别警告，本案彻底撕下了「外教光环」的遮羞布。个人的素质与品德与国籍、肤色绝无关系。部分机构为了牟利盲目包装外籍人员，而消费者也常因「外来的和尚会念经」这一刻板印象而降低防备，最终给不法分子可乘之机。