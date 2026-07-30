阿联酋航空｜再就杭州延误事件发致歉信 承诺补偿合理额外费用

就阿联酋航空旗下航班滞留杭州事件，阿联酋航空于今（30日）再次发出致歉信，指对是次重大航班延误时间对乘客出行计划带来的不便深表歉意，为秉持服务承诺，目前正联系受影响乘客，提供相应补偿方案，并愿意就事件产生的额外且合理的费用予以审核报销。

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阿联酋航空续指，就有关部门在过程中的大力支持与协作，表示衷心感谢；同时，强调公司高度重视每一条反馈，亦时刻铭记乘客的信任和厚爱。

阿联酋航空再发致歉信。微博@阿联酋航空

据早前报道，阿联酋航空EK302航班原定于上周三（22日）由迪拜飞往上海浦东机场，但由于雷雨天气影响，在当天晚上约9时备降杭州萧山国际机场。

由于涉事航班为A380超大型客机，有传因杭州机场并无该机型常驻机组人员，需另行调配其他机组；另有传因海关边检法律法规限制，各部门需先行协调批准才可安排下机，导致超过300名乘客被困机舱内逾12小时，期间怀疑因冷气系统故障，导致机舱内极度闷热，多名乘客不适中暑甚至晕倒。

事后阿联酋航空就事件做出澄清，称涉事航班因受上海地区恶劣天气影响而备降杭州，其后航班因技术问题进一步延误。目前所有乘客均已下机，阿联酋航空亦已按乘客意愿，安排餐饮、酒店住宿及返回上海的交通接驳服务。