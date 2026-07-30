辽宁男出差半月忘关窗 银行出手救露台发霉¥10万现金

辽宁的崔先生住在大连开发区，据报他出差时将备用现金共计10万元（人民币，下同）现钞遗留在家中露台，因忘记关窗，这些钱惨遭多轮大雨的反复浸泡，半个多月回家后的崔先生发现10万元钞票被雨水浸泡叠加烈日暴晒，已经紧紧粘连在一块，严重发霉无法分开。

银行出手拯救

7月23日，从事外贸行业的崔先生急忙到银行兑换。工作人员了解情况后，6个人经过两天的接续努力，最终成功为他兑换出8.2万。

《半岛晨报》引述银行工作人员说，清点难度超出预想，面对牢牢粘成硬块的残币无法直接用镊子剥离，稍不留意就会造成纸币的二次损伤。工作人员讨论后，确定稳妥方案：先加湿软化，再自然阴干，最后鉴别防伪并核定金额。

工作人员先用湿抹布轻柔浸润整块残钞，搭配小喷壶对准粘连固结的位置缓慢喷雾加湿。待纸币纤维慢慢软化，再小心翼翼使用镊子、刀具插入层与层之间，缓慢剥离出每一张钞票，细心拼接破碎钞片，仔细清理霉斑污渍。

然后将一张张残币平铺在塑料袋上，让其自然阴干。等第二天晾干后再借助紫光灯做防伪识别。最终，6名工作人员历时两天，每天工作超过7小时，接力清点，成功兑换出8.2万元。对此，崔先生连连致谢。

「有钱人家钱多的没有地方放了？」还有网民揶揄说：「好小众的存钱方法，有钱放窗台暴晒。」

