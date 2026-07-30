小斑海豹误入沈阳鱼塘 专家指或已循河道游回大海：无需人工干预｜有片

沈阳一个乡村鱼塘近日迎来了一位罕见的「海洋萌物」。据内媒《极目新闻》今日（30日）报道，辽宁省沈阳市辽中区六间房镇的一处私人鱼塘，于日前（28日）赫然发现一只国家一级保护动物「斑海豹」在塘中悠闲晒太阳，见人靠近便机警潜水。当地政府随即联同公安、应急等部门展开跨部门地毯式搜救，并动用橡皮艇及无人机进行搜索。

贪玩小海豹疑「追鱼」迷路

鱼塘主人表示，因前几天蒲河大雨涨水，这只圆滚滚的斑海豹怀疑是顺着上涨的河水逆流误入其鱼塘。他得知其为珍稀保育动物后立即通报，并大方地表示，自家鱼塘有数百斤鱼，「就算鱼都被牠吃了也没关系，只要牠平安回家就好」。

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辽宁省海洋水产科学研究院专家现场勘测发现，该鱼塘并非完全封闭，而是与蒲河相连。专家分析，斑海豹虽然是群居性海洋哺乳动物，但也具备短期在淡水活动的能力，是次现身内陆极为罕见，极可能是这只年幼的斑海豹因性格顽皮，在追逐鱼群时与大队走失，并趁着汛期水位上涨一路逆流深入内陆。

专家呼吁公众「不打扰」

由于海豹警觉性极高，昨日搜救队伍再次到场时已不见其踪影。专家研判，鉴于鱼塘与河道相通，斑海豹极可能已透过蒲河自行游回大自然及海洋。专家强调，若斑海豹是自行返回大海，便不需要人工干预。

当地部门目前仍在附近水域保持监测。专家提醒，虽然斑海豹十分呆萌，但公众若在野外遇见，最好的保护便是「不打扰」，切勿围观或私自捕捉，以免对其造成惊吓及应激反应。