珍惜生命｜浙20岁女遭禁锢18楼跳下大树救一命 冷血男友追至医院讨万元「恋爱开支」

浙江嘉兴市日前发生一宗引发社会广泛关注的堕楼奇案。一名20岁云南籍女子因感情纠纷，遭男友反锁在18楼的出租单位内并没收身份证，在极度绝望下从窗户跃下。幸运地，女子堕楼时经大树树干缓冲，再跌入草丛，奇迹生还。据内媒报道，涉事男友事后不仅未有反省，更企图强闯病房追讨一万元人民币的「恋爱开支」，冷血行径令人齿冷，当地警方目前已介入调查。

曾为该男友堕胎 提分手遭禁锢

据《扬子晚报》报道，20岁女事主小怡（化名）因母亲患癌，于高二辍学后，与在网上结识的男友一同前往浙江嘉兴打工两年多。事发于本月12日凌晨，小怡决定与男友分手并准备返乡，却被对方透过手机定位寻回。小怡苏醒后向警方供称，男友将她带回单位后反锁房门，并收起其身份证件。双方发生激烈争吵，她在感到「极度绝望」下，选择从18楼跳下。

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事发当日清晨6时许，小怡远在云南的父亲突然收到该男友发来的短讯，冷酷地称「她跳楼了」。

小怡虽奇迹保住性命，但全身多处骨折、内脏严重受损，后续治疗费用估计高达数十万元。家属悲痛透露，小怡过去曾为该男友堕胎；更令人心寒的是，在小怡留院抢救期间，男友竟多次企图强行闯入病房，要求女方退还一万元人民币的「恋爱开销」。面对外界指责，该名男友仅冷淡回应称「一切交给警方处理」。

律师指男方或涉非法拘禁罪

针对此案，内地律师指出，若警方调查证实男方曾反锁房门、没收手机及证件，在客观上限制了女方的人身自由，则可能涉嫌「非法拘禁罪」；若冲突中存在殴打致轻伤，更可能涉及故意伤害罪。不过律师亦补充，由于小怡属具备完全行为能力的成年人，其主动跳楼对最终损害结果亦有过错，在法律上需自行承担部分责任。警方正就堕楼的具体起因作进一步调查。

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