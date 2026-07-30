保姆因不育拐走雇主10个月大男婴 潜逃35载被起诉判监3年

内地警方近日破获一宗发生35年前的拐带儿童案，北京一名王姓保姆因自身无法生育，于1990年私自拐走雇主家仅10个月大的男婴并抚养成人。经大数据比对，警方于去年成功寻获当年男婴，法院周三（29日）认定被告犯「拐骗儿童罪」，判处有期徒刑3年。

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趁家中无人抱走男婴

综合内媒报道，案发于1990年3月7日，当时24岁的王姓保姆在北京打工，负责照顾雇主孙先生仅10个月大的儿子。王某因自身无法生育，加上担心无儿无女影响家庭，遂萌生私心，趁雇主家中无人时抱走男婴潜逃。

事发后孙先生一家随即报警，惟当年警方在各大车站搜寻无果。三十多年间，孙先生夫妻俩走遍河南、河北、山东、山西等地寻子，但多番基因（DNA）比对均告失败。直到2025年，警方利用大数据比对，锁定一名外省男子肖勇（化名），经基因鉴定证实，其为当年失踪的男婴。肖勇起初难以置信，向一直视为亲生母亲的王妇核实，王某一度谎称是在马路上捡到他。经警方解释后，肖勇终得知亲生父母35年来从未放弃寻找，一家人最终得以相聚。

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法院认定无贩卖牟利

检方随后对王某提起公诉，法院审理认为，被告人王某因无生育能力，为满足私心将男婴据为己有并抚养成人，导致骨肉分离三十五年；但案中未发现任何出卖牟利证据，故其行为符合「拐骗儿童罪」而非「拐卖儿童罪」，最终判处被告有期徒刑3年。

据内地《刑法》界定，若以卖牟利为目的，则属「拐卖儿童罪」起刑点为5年，最高可判处死刑；但以收养或使唤为目的，采用蒙骗、利诱等手段使婴幼儿脱离家庭，刑期则为5年以下有期徒刑或拘役。

